Il focus delle ultime ore del mercato della Juventus è sia rivolto alla cessione di Khedira (in uscita anche Rugani), ma soprattutto a, per il quale i bianconeri potrebbero fare un tentativo last minute . Nel frattempo, si è fatto sentire anche il, che vuole rinnovare completamente l’attacco dopo aver stretto per l’arrivo di Zirkzee dal Bayern Monaco. I ducali, come scrive Sky Sport, avrebbero inoltrato al Sassuolo