Dopo le parole rilasciate qualche giorno fa, Tiago Pinto è tornato a parlare della situazione legata al futuro di Niccolò Zaniolo e lo ha fatto ai microfoni di DAZN.



'​Non posso nascondere che sono veramente sorpreso per il clamore che si è generato dopo le mie dichiarazioni. Siamo in un'era dove Messi ha lasciato il Barcellona: nessun direttore può dire che un calciatore non verrà ceduto. Zaniolo è uno dei calciatori più importanti della Roma e ha un contratto con noi fino al 2024 ma dobbiamo parlare della squadra non di un singolo. E' veramente una situazione che però non capisco. Mi hanno fatto piacere le parole del mister ieri, ha parlato di maturità e mi ha fatto piacere che i tifosi della Roma non hanno strumentalizzato le mie parole. Non parlo più di Zaniolo'.