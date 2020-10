Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Il bilancio è positivo. Se prendi calciatori come Kulusevski e Chiesa, due dei talenti del calcio del futuro, non puoi fare valutazioni diverse. Quindi il voto sarebbe buono, inevitabilmente. Se dovessi trovare proprio una pecca a questo mercato, guarderei a sinistra: forse da quella parte sarebbe servito un terzino in più, per permettere a Pirlo di avere maggior scelta di partita in partita. Per il resto, quelli che nella mia testa erano gli obiettivi dell’estate sono stati centrati".