, agente di Daniele Rugani, intervistato da Radio Marte ha parlato del futuro del suo assistito, che dovrebbe rimanere a Torino almeno fino a gennaio: "Non credo che si sposti qualcosa in questo mercato. Le squadre sono più conservative e un pochino meno spendaccione e su questo posso essere anche d’accordo. Lui ha giocato anche in Champions facendo molto bene. Normale che lui si stia meritando dello spazio, non preteso. Solo che in questo momento di calciomercato, come sappiamo tutti, in genere è più facile fare un trasferimento quando la società è predisposta a darti. Ma quando la tua società non è predisposta è molto difficile, perché devono sostituirti e hai un costo. Se non vuoi vendere ora non è più il tempo in cui si dice ‘quanto vuoi, la mettiamo a posto’. Ci vuole anche quella parte lì, se no è molto più complicato. Chi acquista ora deve fare un affare. Se devo prendere uno come Rugani, giovane ma non sfruttatissimo, non lo posso pagare al massimo. Ed è giusto che sia così".