ha parlato anche di mercato nel corso della presentazione del nuovo allenatore del Sassuolo Dionisi. A proposito dei tre pezzi pregiati attualmente in Nazionale, il dirigente neroverde ha parlato così:- "Adesso non vogliamo disturbarlo, ci stiamo godendo il momento della Nazionale. Di Locatelli ne riparleremo quando finirà l'Europeo, vogliamo lasciarlo tranquillo fino alla finale di domenica. Abbiamo ricevuto offerte importanti, una di queste è molto avviata. Con la Juve ci siamo incontrati e ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima, ma è tutto da valutare.".- "Abbiamo ricevuto offerte per molti giocatori, ma l'obiettivo della società è sempre di dare un giusto equilibrio tra il risultato sportivo e l'aspetto economico. In questa sessione abbiamo già ceduto Marlon, una cessione importante a livello economico, non abbiamo la necessità di cedere giocatori".- "Sappiamo che anche per lui possono arrivare offerte irrinunciabili, ma siamo molto sereni. Raspadori viene dal nostro settore giovanile, quindi adesso è fuori mercato".