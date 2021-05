Il trequartista del Milan Hakan ​Calhanoglu è intervenuto in prima persona, dopo aver conquistato con la sua squadra l'accesso alla prossima Champions League, per parlare del suo futuro. Il calciatore è intervenuto al portale turco ​Fotomac: ""Non voglio parlare del mio futuro, ora sono concentrato sull'Europeo. Non ho ancora deciso, il Milan è speciale per me". ​​Calhanoglu rimane nella lista dei desideri di Paratici e la Juventus rimane alla finestra per osservare i prossimi sviluppi.