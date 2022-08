Leandrorimane il grande obiettivo dellaper gli ultimi giorni di mercato. Il regista che manca ai bianconeri e che nella testa di Allegri occuperebbe lo slot nel mezzo di un centrocampo a tre. Prima, però, i bianconeri devono sfoltire la rosa e in questo senso va letta la trattativa con la Roma per Zakaria. L'uscita dello svizzero, oggi più vicina, quindi, avvicina l'argentino che non vede l'ora di riunirsi all'amico Di Maria.