In casa Juve si continua a riflettere su quale possa essere il prossimo colpo in entrata a centrocampo, con due nomi che spiccano di più rispetto ad altri. I profili in questione sono quelli di Davide Frattesi e di Leandro Paredes con quest'ultimo che, stando a quanto riportato in queste ore da Sky sarebbe il prescelto dalla dirigenza della Continassa. Madama è infatti alla ricerca di un regista da consegnare a mister Allegri, piuttosto che un mediano e proprio per questo l'ex giallorosso avrebbe piu chance di vestire il bianconero.