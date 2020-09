Leandro Paredes, vice-campione d'Europa con il Paris Saint-Germain, è stato tra i molti nomi accostati alla Juventus in questa sessione di mercato. Il regista ex Roma ha parlato al programma argentino Closs Continental del suo futuro: "L'idea è di tornare al Boca Juniors finché sono ancora bravo, ho ancora un lungo contratto al PSG, ma è una mia idea. Oggi ci sto pensando ed è molto difficile tornare in Argentina, bisogna pensare a tutto". Paredes è infatti cresciuto nel Boca, per poi essere portato in Italia dal Chievo.