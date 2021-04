Leandro Paredes è uno dei tanti nomi accostanti al centrocampo della Juventus nel recente passato. Il giocatore argentino, che peraltro conosce la Serie A, avendo giocato soprattutto in Roma ed Empoli (dopo essere arrivato in Italia via Chievo) ha così parlato a TycSports: "Voglio restare in Europa ancora per un po'. Sto bene e sono felice, ho un contratto lungo col Paris Saint-Germain. Se Aguero venisse al PSG? Ci piace sempre giocare con i migliori e Kun è uno di loro. Spero decida cosa è meglio per lui. E se verrà da noi, sarà il benvenuto".