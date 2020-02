Fabio Paratici vuole un altro colpo alla Kulusevski. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il responsabile dell'area sport bianconera vuole beffare l'Inter anticipandola per Federico Chiesa. Stella della Fiorentina che questo pomeriggio scende in campo all'Allianz Stadium contro i bianconeri con la maglia della Fiorentina. I bianconeri seguono Chiesa da un anno ma dopo aver strappato l'accordo con il giocatore non hanno chiuso con Commisso che ha blindato Chiesa a Firenze per un anno.