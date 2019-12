Il mercato di gennaio 2020 sarà uno dei più impegnativi di sempre per la Juventus, specialmente in entrata. Come scrive Il Corriere dello Sport il dirigente bianconero ha messo nel mirino Haaland per l'attacco, Meunier sulla corsia destra e l'obiettivo Paredes in mediana. Tre nomi che i bianconeri vogliono subito portare a Torino per rinforzarsi anche in vista della lotta scudetto con l'Inter che con ogni probabilità porterà a Milano l'ex Juve Vidal.