L'apertura dell'intervista di ieri sera a Sky Sport di Fabio Paratici ha riguardato una punta... di diamante del Tottenham, un profilo più che appetibile per società come la Juventus:In questi anni di Juventus ho visto all'opera grandissimi attaccanti all'opera, i vari Ronaldo, Dybala, Tevez, Higuain e chissà quanti ne dimentico... Kane è uno dei migliori al mondo, un giocatore speciale che abbina un fisico da bomber vero e una tecnica raffinata, calcia coi due piedi e fa tanti assist. Siccome fa tanti gol, pochi notano quanto sia anche un giocatore di squadra oltre che finalizzatore. Nei primi tre attaccanti al mondo. Non lo sto sentendo in questi giorni perché non mi sembra giusto disturbarli mentre sono concentrati agli Europei".".