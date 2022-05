Giorni frenetici dalle parti della Continassa. I risultati stagionali deludono e gli uomini di mercato lavorano in prospettiva futura, per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa competitiva, che possa tornare a lottare per lo scudetto. Sono già diversi i nomi accostati al club bianconero e una pista che rimane da monitorare e quella legata a Nicolò Zaniolo.



Con le recenti prestazioni e il feeling consolidato con Mourinho, Zaniolo sembra essersi riavvicinato all’ambiente Roma, quando fino a qualche settimana fa sembrava essere sempre meno probabile il suo rinnovo. In questa direzione, società ed entourage lavorano, con appuntamento a fine stagione per provare a chiudere. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, c’è il Tottenham di Fabio Paratici che ha dimostrato un reale interesse per il giocatore e che vorrebbe anticipare la Juventus che, per il momento, osserva alla finestra l’evoluzione degli eventi. Intanto, cosciente del rischio di perderlo, la Roma fissa il prezzo per le pretendenti; per sedersi al tavolo delle trattative servirà una cifra intorno ai 60-65 milioni di euro.