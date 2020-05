Secondo quanto riporta Calciomercato.com la Juve ha messo gli occhi su Becir Omeragic, talentuoso difensore classe 2002 in forza allo Zurigo. Un possibile rinforzo di qualità per l'under 23. Su Omeragic c'è la forte concorrenza di Salisburgo e Milan ma i bianconeri sembrano essere in vantaggio sul calciatore, acquisto di prospettiva che potrebbe crescere nella seconda squadra della Juve per poi tentare il grande salto tra la formazione di Maurizio Sarri.