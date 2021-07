La Juventus ha salutato Fabio Paratici a fine stagione, e ora il suo ex direttore sportivo conduce le campagne acquisti per il Tottenham. Questo può portare inevitabilmente a "farsi sgambetti" a vicenda, andando a prendere giocatori che magari erano obiettivi anche dell'altra squadra. In questo caso, riportiamo l'indiscrezione di Espn secondo cui Paratici sta per portare agli Spurs Houssem Aouar, centrocampista del Lione che l'anno scorso è stato pure un obiettivo della Juve.