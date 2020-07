La Juve continua a studiare diversi profili in vista della prossima estate. Sul mercato sono tante le occasioni, per questo Fabio Paratici sta scremando i giocatori che possono interessare da quelli che non fanno al caso dei bianconeri. Tra quelli che continuano a piacere c'è Willian, esterno d'attacco del Chelsea, che a fine stagione si svincolerà dal club inglese.





Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph il brasiliano avrebbe rifiutato la possibilità di giocare in MLS con l'Inter Miami di David Beckham. Campo (più) libero per la Juve, che deve ancora decidere se affondare o meno il colpo.