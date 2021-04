1









Fabio Paratici è intenzionato a tornare prepotentemente su un vecchio obiettivo di mercato. La sessione estiva è ancora lontana, ma il dirigente bianconero - insieme alla sua squadra - starebbe già stilando la lista dei prossimi acquisti per rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la Juventus sarebbe intenzionata a portare a Torino Julian Draxler: il contratto del trequartista con il Paris Saint-Germain scadrà a giugno e il tedesco non ha ancora dato segni di voler rinnovare con i parigini. Per questo la dirigenza bianconera è fiduciosa di poter chiudere questa volta, al contrario di quanto avvenne nel 2015, la trattativa con il giocatore.