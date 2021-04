Il Nord America sembra ormai essersi affermato come il nuovo territorio di produzione di giovani talenti calcistici pronti al grande salto in Europa. L'MLS è un campionato in costante crescita e l'interno sistema - a partire dalle scuole calcio - sta avendo uno sviluppo esponenziale. Dopo aver provato ad acquistare Bryan Reynolds, la Juventus e Paratici avrebbero acceso i riflettori su un nuovo giovane talento del campionato americano. Si tratta, secondo quanto riporta il media canadese The Sports Network, di Tajon Buchanan, attaccante classe 1999 del New England Revolution.