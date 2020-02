Fabio Paratici punta Kaio Jorge, attaccante brasiliano di 17 anni che ha trascinato la sua Nazionale alla vittoria del Mondiale di categoria lo scorso novembre. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, le relazioni arrivate alla Continassa sull'attaccante verdeoro sono ottime. Kaoi Jorge ricorda per caratteristiche l'attaccante del Liverpool Firmino ma il Santos ha messo una super clausola nel suo contratto con l'ultimo rinnovo. CLAUSOLA - L'accordo con il Santos scade nel 2022 e la clausola dell'attaccante brasiliano è di ben 50 milioni di euro. Un prezzo altissimo ma in linea con quello dei talenti brasiliani del futuro: basti pensare a Rodrygo e Vinicius Junior, passati al Real Madrid nell'ultimo anno per un costo complessivo di oltre 90 milioni di euro. Kaio Jorge non è da meno: costa 50 milioni e la Juve l'ha messo nel mirino. Può essere lui il prossimo talento del futuro ad approdare alla Continassa?