2









Dejan Kulusevski potrebbe essere solo il primo colpo di mercato sull'asse Torino-Bergamo. Tra Juve e Atalanta. Come riporta TuttoAtalanta i bianconeri hanno messo gli occhi anche sull'attaccante Roberto Piccoli e l'esterno Amad Traore, fratello del centrocampista ex Empoli passato la scorsa estate al Sassuolo in un'operazione portata avanti a braccetto proprio con la Juventus. Piccoli, classe 2001, ha segnato 17 gol in 21 partite stagionali con la maglia della Primavera della Dea, mentre Traore (nato nel 2002) ha otto gol e 11 assist in 27 presenze stagionali.