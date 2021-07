Dopo il maxi-scambio della scorsa estate con Arthur alla Juve eal Barcellonacon ogni probabilità il bosniaco lascerà il club catalano dopo una sola stagione. Il centrocampista ex Roma ha già espresso la volontà di tornare a Torino, ma la priorità della Juve per il centrocampo in questo momento restaEcco perché nella corsa a Miralem Pjanic si è inserito il: come riporta il Daily Express, Fabio Paratici starebbe sondando l'ex Juve come soluzione low cost per il centrocampo del club londinese.