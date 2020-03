La Juventus ha deciso: vuole Gabriel Jesus. L'attaccante del Mancheste City è il pallino di Fabio Paratici che aveva già provato a portarlo in bianconero già in passato. Il direttore sportivo bianconero troverebbe prima una sistemazione la prissima estate in uscita a Gonzalo Higuain, per piombare poi su Gabriel Jesus.E il City? Pep Guardiola reputa importante l'attaccante, ma non incedibile. Se ne parla e se ne parlerà. Il mercato è pronto a regalare sorprese la prossima estate. Paratici è pronto a regalare ai tifosi della Juve un grande colpo.