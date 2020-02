Fabio Paratici prepara una doppia beffa per Marotta. Secondo quanto riporta Tuttosport, il dirigente bianconero sta cercando di chiudere con il Brescia per Sandro Tonali, obiettivo anche dell'Inter, mentre l'altro grande nome sarebbe quello di Mauro Icardi. Il Psg un diritto di riscatto pari a 70 milioni di euro ma l'ultima parola spetta all'attaccante argentino che a fine stagione può decidere se firmare con il Psg oppure tornare all'Inter dove però non ha futuro. I contatti tra Paratici e Wanda sono continui e in estate può davvero riaprirsi la pista Juve.