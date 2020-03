Il nome che accenderebbe i desideri dei tifosi juventini è quello di Paul Pogba, ma non sarebbe l'unico ritorno a cui punta la Juventus. Fabio Paratici non guarda solo ai top player, così per la Juve del domani sta pensando anche ad altri due ex, passati per Torino, ma che a differenza di Pogba non hanno mai giocato, o quasi. Come Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora (zero presenze il primo, una appena in bianconero per il secondo): entrambi ceduti a Bologna e Udinese, la Juventus ne preserva un accordo - come riporta Tuttosport - per farli tornare. Chissà che non sia l'anno giusto, specialmente per Orsolini, arrivato alla stagione della consacrazione in Serie A.