Fabio Paratici pensa al colpo last-minute per la Juventus. Il Chief Football Officer della Juventus potrebbe prendere un difensore centrale cedendo Daniele Rugani. Mancano poche ore al termine delle trattative. Il gong è previsto per lunedì 2 settembre alle ore 22.00 e in queste ultime ore i bianconeri potrebbero prendere Jerome Boateng, difensore centrale del Bayern Monaco che oggi non si è allenato con i compagni.