Houssem Aouar non è mai uscito dai pensieri di Fabio Paratici. Il CFO della Juventus si era irrigidito di fronte alle altissime pretese del Lione la scorsa estate, rimandando l’assalto. La notizia positiva è che Aouar non si è mosso nonostante il forte pressing dell’Arsenal, così la Juventus lo tiene sempre in cima alle preferenze per il centrocampo. Come riporta Tuttosport, il franco-algerino non è il solo: sul taccuino di Paratici ci sono anche Nicolò Rovella, Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai.