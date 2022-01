L'infortunio di Chiesa può allontanarlo dal mercato, ma Kulusevski non è ancora considerato incedibile dalla Juve. E il Tottenham di Conte e Paratici non molla, secondo quanto riportato da Tuttosport: con i bianconeri sembra praticamente impossibile intavolare uno scambio, ma una sua cessione porterebbe a Torino un discreto introito, da reinvestire su altri colpi. Anche il Siviglia si era mosso bene nei giorni scorsi, pertanto una sua partenza non è ancora da escludere.