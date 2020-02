Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Fabio Paratici non molla Mauro Icardi la cui permanenza a Parigi al termine della stagione non è certa. I contatti con Wanda, infatti, vanno avanti e se alla fine Icardi non resterà al Psg la possibilità di trasferirsi alla Juve sarà ancor più concreta. Il club francese ha un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro ma l'ultima parola spetta all'attaccante argentino che, come sottolineato da Leonardo qualche mese fa, deciderà se restare a Parigi oppure no una volta esercitato l'eventuale riscatto da parte del club.