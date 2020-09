Sono due le priorità in casa Juve in vista degli ultimi dieci giorni di mercato:intende sfoltire la rosa e rifinire la squadra con un esterno d'attacco. Lo riferisce Tuttosport.Quali possono essere, allora, i nomi? E' chiaro che tutto dipenderà da Douglas Costa ( per il quale in Inghilterra si sta muovendo Jorge Mendes ), ma la Juve in questo senso ha idee cristalline: il nome su cui si concentrerà Fabio Paratici negli ultimi giorni di mercato è quello di Federico, sul quale anche il patron viola Rocco Commisso non ha sciolto le riserve