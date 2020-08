La Juve sonda diversi profili per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. In Italia il mirino è puntato su Manuel Locatelli e Rodrigo De Paul, ma continua a piacere molto anche Thomas Partey. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il ghanese dell'Atletico Madrid è un vero e proprio pallino per il CFO bianconero Fabio Paratici. Per strapparlo ai Colchoneros però serve una cifra alta, che si aggira intorno ai 60 milioni di euro.