I 256 gol di Sergio Aguero con la maglia del Manchester City e il contratto in scadenza a giugno 2021 hanno attirato da tempo l’attenzione della Juventus. Non è un mistero infatti il forte interesse del club bianconero nei confronti dell’attaccante argentino classe 1988. Lo sanno bene anche i betting analyst che offrono l’approdo del ’Kun’ alla Continassa, riferisce Agipronews, a 2,50. Una quota bassa, confortata anche dalle ultime dichiarazioni di Aguero che non esclude la possibilità di tornare a calcare i campi della Liga o provare a giocare in un altro campionato europeo.