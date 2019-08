Fabio Paratici ha scelto il prossimo colpo a costo zero per la Juventus. Come riportano i media inglesi, Christian Eriksen ha rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dal Tottenham che ora rischia di perdere il danese a costo zero la prossima stagione. I bianconeri hanno messo gli occhi su Eriksen ormai da molto tempo e sperano che nei prossimi mesi gli Spurs non facciano passi avanti per il rinnovo di contratto del calciatore che è il primo nome sul taccuino della Juve per il colpo a costo zero dalla prossima stagione.