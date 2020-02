Fabio Paratici ha scelto il prossimo rinforzo per la Juventus. Oltre all'arrivo di Dejan Kulusevski lo Chief Football Officer bianconero sta pensando di portare a Torino un nuovo terzino sinistro, vera priorità dell'estate visto che in questa stagione Sarri non ha un vero vice-Alex Sandro. Il nome giusto potrebbe essere quello di Luca Pellegrini che tornerà dal prestito al Cagliari e vuole far parte in pianta stabile della Juve. Occhio però anche alle occasioni che presenta il mercato visto che Paratici sta trattando con il Chelsea Emerson Palmieri.