Joao Cancelo può partire anche senza Massimiliano Allegri. Il laterale destro della Juve può partire per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, generando una plusvalenza di circa 30 milioni di euro per le casse bianconere. Manchester United e Manchester City hanno già chiesto informazioni all'agente del calciatore Jorge Mendes mentre Paratici ha già in mente le alternative. Oltre a Trippier del Tottenham, nei giorni scorsi sono stati offerti Piccini e Pedro Porro. Valutazioni in corso ma Cancelo ha la concreta possibilità di lasciare la Juve.