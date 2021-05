Un contatto, i primi approcci per decidere il futuro. Fabio Paratici si è messo in contatto con l'agente Juanma Lopez che rappresenta gli interessi di Alvaro Morata, inevitabilmente protagonista della chiacchierata tra i due. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Paratici sarebbe stato molto netto con l'agente e la decisione sarebbe già stata presa: se la Juventus dovesse qualificarsi in Champions League, l'intenzione è quella di rinnovare il prestito dello spagnolo e versare 10 milioni nelle casse dell'Atletico Madrid.