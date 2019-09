Fabio Paratici ha le idee chiare sul prossimo colpo a costo zero della Juventus. Il dirigente bianconero non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Christian Eriksen, fantasista del Tottenham che va in scadenza al termine della stagione. Il danese non ha ancora rinnovato il suo contratto e la Juve spera nel colpaccio a gennaio, quando potrà offrire un contratto al classe '92 per poi prenderlo gratis a giugno. L'insidia maggiore sono Barcellona e Real Madrid.