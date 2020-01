Juve-Emerson avanti tutta. Come riporta Il Corriere di Torino, stanno andando avanti in maniera spedita i contatti tra il Chelsea e Fabio Paratici che vuol regalare a Maurizio Sarri un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione. Il difensore della nazionale è un pallino del tecnico bianconero che lo ha allenato la scorsa stagione a Londra. E' lui il primo rinforzo per la fascia sinistra per la stagione 2020-21 con la Juve che spera di chiudere l'affare già entro gennaio. In alternativa può tornare a Torino Luca Pellegrini che lunedì sarà di scena allo Stadium con il suo Cagliari.