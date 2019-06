Fabio Paratici ha già deciso quattro cessioni per la Juventus. Il direttore dell'area sport della Juve, in accordo con Maurizio Sarri, ha deciso di dare il via libera a Joao Cancelo (cercato fortemente dal Manchester City), Mario Mandzukic, Sami Khedira e Blaise Matuidi. I due centrocampisti verranno rimpiazzati da Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il gallese è già - ufficialmente - un nuovo calciatore della Juve. Per il francese del Psg siamo alle battute finali.