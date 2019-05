Fabio Paratici ha già chiuso un colpo in difesa. Come appreso da Ilbianconero.com, c'è l'accordo con il Sassuolo per l'acquisto di Merih Demiral, difensore turco arrivato al Sassuolo a gennaio. Fumata bianca tra le due società: il costo del cartellino è di 15 milioni di euro (stessa cifra incassata per la cessione di Orsolini) mentre Demiral firmerà un contratto da cinque anni. Con Barzagli e Caceres che la prossima stagione non saranno a Torino la Juve dovrà prendere due centrali. Uno è praticamente già della Juventus.