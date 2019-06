Fabio Paratici ha già bloccato due difensori: il primo e Merih Demiral, centrale del Sassuolo che vestirà bianconero per 15 milioni di euro. L'altro è Cristian Romero per il quale manca ancora la fumata bianca con il Genoa con il quale c'è però la base di un accordo da 30 milioni di euro. Uno dei due si trasferirà subito alla Juventus, l'altro resterà in prestito nel club di appartenenza ancora per una stagione. La Juve, però, cerca ancora un altro centrale, un nome top che possa rimpiazzare Barzagli. I sogni sono De Ligt e Koulibaly, dietro Alderweireld e Manolas.