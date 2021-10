Non è difficile immaginarlo, sarà un'estate di movimenti importanti in casa Juventus. Sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riporta il portale spagnolo specializzato nel mercato, Fichajes, Fabio Paratici potrebbe pescare nella sua vecchia squadra. Infatti, il Tottenham sarebbe interessato ad acquistare Morata che, in caso di arrivo di Vlahovic potrebbe non essere riscattato dalla Juventus.