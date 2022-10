Da calciomercato.com: Qualche alto, molti bassi, un rendimento poco continuativo e poco convincente sul lungo periodo. Weston McKennie alla Juventus non è riuscito in due anni a prendersi un ruolo centrale, a diventare un titolare fisso, con Pirlo prima e con Allegri poi. Colpa anche di una squadra in piena fase di rivoluzione, con tanti problemi con cui i due allenatori hanno avuto (Pirlo) o stanno ancora avendo (Allegri) a che fare. In questa situazione, c'è la Premier League che non gli ha mai tolto gli occhi di dosso, con Fabio Paratici che, ancora una volta, guarda a Torino per rinforzare il suo Tottenham.