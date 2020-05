Novità sul fronte Arek Milik. La Juventus lo ha messo tra i primi obiettivi per rinforzare il reparto offensivo, sia per costi che per età, ed è pronta a convincere il Napoli mettendo sul tavolo delle allettanti contropartite tecniche. Stando a quanto riporta Tuttosport, il CFO bianconero Fabio Paratici è pronto a inserire nell’affare Federico Bernardeschi, che ha vissuto una stagione più di bassi che di alti. La Juve porta avanti i discorsi per Milik, intanto tiene aperte altre piste per il nuovo numero 9: in lizza ci sono sempre Mauro Icardi, Gabriel Jesus e Raul Jimenez.