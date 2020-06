Sarà rivoluzione? La Juve si interroga, tra le tante opportunità, su quello che sarà l’attacco nella prossima stagione. Tra le ipotesi anche quella di una mini rivoluzione. Gonzalo Higuain con ogni probabilità andrà via, mentre è ancora in bilico la posizione di Federico Bernardeschi. Paratici si sta già muovendo, e sonda diversi profili per la sostituzione del Pipita. Tra questi, secondo quanto riferito da Tuttosport, Arkadiusz Milik del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton restano i preferiti del CFO bianconero. Potrebbero essere loro ad affiancare Ronaldo e Dybala nella prossima stagione.