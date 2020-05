1









La Juve dice no al ritorno di Arturo Vidal. L'ex centrocampista bianconero è stato offerto in cambio di Miralem Pjanic che avrebbe già dato il suo ok di massima ad un trasferimento al Barcellona. La Juve però è disposta a cambiare il bosniaco solo per Arthur, pallino sia di Paratici che di Sarri. In caso contrario la Juve cercherà altri possibili acquirenti, Vidal non è un profilo che interessa alla Juve e così Paratici ha detto no al suo ritorno.