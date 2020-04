La Juventus segue da tempo le evoluzioni sul mercato per il centrocampista del Salisburgo ​Dominik Szoboszlai. Il giovane, classe '00, è finito da mesi nel mirino di Fabio Paratici, ma ogni giorno che passa sembra essere decisivo per il suo futuro. Come riporta Calciomercato.com, infatti, ​Szoboszlai deciderà solo a maggio cosa vorrà fare ed il suo prezzo sembra continuare a salire più il tempo passa. Su di lui, tra l'altro, si registra da diverso temp anche l'interesse, forte, del Milan e della Lazio.