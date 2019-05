La Juve è a un passa da Demiral del Sassuolo. Preso a gennaio in sinergia col club di Squinzi, Demiral è costato 7 milioni al Sassuolo con un'opzione a 15 milioni di immediato acquisto in favore della Juventus; raddoppio meritato, il turco ha convinto con prestazioni subito all'altezza in un campionato nuovo, fisico impressionante ma anche rapidità e personalità. Come riporta Calciomercato.com, la Juventus ha fiutato il pericolo di perderlo dopo più di una chiamata da club di Premier League, per questo Paratici ha dato l'ok a comprarlo a titolo definitivo in attesa di decidere col nuovo allenatore se trattenere Demiral a Torino o spedirlo in prestito per un'altra stagione così da ottenerne la maturazione definitiva.