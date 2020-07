Non solo Mario Mandzukic. Gli intrecci tra Juve e Inter sono molti e l'attaccante croato sarebbe soltanto l'ultimo degli ex bianconeri a cui l'Inter sta provando ad attingere per competere proprio con i bianconeri su tutti i livelli, ma questi intrecci non sono destinati a finire. Anzi, come riporta Tuttosport, la trama si infittisce con il club bianconero che sta pensando di soffiare ai nerazzurri Andrea Pinamonti: oggi è ufficialmente di proprietà del Genoa, ma l'Inter ha un diritto di riacquisto da 21 milioni di euro che, oggi, ha problemi ad esercitare. L'Inter sta prendendo tempo con l'obiettivo di spostare il proprio budget su altri obiettivi come Sandro Tonali. In questo vuoto la Juventus sta provando ad inserirsi, ha contattato Raiola ed è pronta ad offrire al Genoa il cartellino di Perin o altri giocatori per completare un clamoroso scambio.