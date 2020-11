Come riporta Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, nelle intenzioni della Juventus c'è innanzitutto un cambio a centrocampo. "La Juve deve piazzare Khedira - il tweet del reporter del principale canale televisivo italiano -, e tiene sempre aperta la porta Pogba. Il Milan invece è alle prese con rinnovi... spinosi. Il Psg vuole Eriksen e propone Paredes, ma Conte insiste per Milik come vice Lukaku". Dunque, mercato bianconero che s'intreccia con quello delle altre squadre. C'è ancora tanto da attendere in vista di gennaio, ma Paratici può muoversi in anticipo.